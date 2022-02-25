Международная лыжная федерация (FIS) объявила об отмене соревнований под своей эгидой в России до конца сезона-2021/22.

В России не состоятся:

Ad

этап Кубка мира по ски-кроссу в Солнечной долине (25-27 февраля),

этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля),

этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и Чайковском (25-27 марта),

финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18-20 марта).

Кубок мира. Финал У Тюмени отнимут этап Кубка мира в случае войны России с Украиной 16/02/2022 В 06:35

«После тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности соревнований все оставшиеся этапы Кубка мира, запланированные в России до конца сезона-2021/22, будут отменены или перенесены в другое место», – сообщается в официальном заявлении FIS.

Лахти Кубок мира возвращается – Непряева идет за «БХГ». Все об этапе в Лахти 19 ЧАСОВ НАЗАД