Международная лыжная федерация (FIS) объявила об отмене соревнований под своей эгидой в России до конца сезона-2021/22.
В России не состоятся:
Ad
- этап Кубка мира по ски-кроссу в Солнечной долине (25-27 февраля),
- этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля),
- этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и Чайковском (25-27 марта),
- финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18-20 марта).
Кубок мира. Финал
У Тюмени отнимут этап Кубка мира в случае войны России с Украиной
«После тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности соревнований все оставшиеся этапы Кубка мира, запланированные в России до конца сезона-2021/22, будут отменены или перенесены в другое место», – сообщается в официальном заявлении FIS.
Ранее УЕФА официально перенес из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов-2021/22.
Кажется, в русских лыжах полный порядок. Но минусы все-таки есть.
Источник: FIS.
Лахти
Кубок мира возвращается – Непряева идет за «БХГ». Все об этапе в Лахти
Лыжные гонки
Кажется, в русских лыжах полный порядок. Но минусы есть
Реклама
Ad
Реклама
Ad