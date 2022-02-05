Австралия - Италия

Керлинг. Следите за матчем Австралия – Италия на Eurosport.ru! 5 февраля 2022 года в 09:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия и Италия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Керлинг, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Австралия и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Керлинг у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

