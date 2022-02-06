Австралийский дуэт по керлингу Тали Гилл и Дин Хьюитт примет участие на Олимпиаде в Пекине несмотря на положительный тест Гилл на COVID-19.
Пара сыграет со Швейцарией в воскресенье днем, как и было запланировано, после того как австралийские официальные лица продолжали настаивать на том, что Гилл следует разрешить продолжать соревноваться в соответствии с протоколами «тесного контакта», которые она соблюдала всю неделю.
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О положительном тесте Гилл на ковид стало известно еще неделю назад по прибытии пары в Пекин, после чего Тали соблюдала изоляцию. После этого спортсменка сдала два отрицательных теста, и ей разрешили отправиться в Олимпийскую деревню.
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Чиновникам Австралийского олимпийского комитета удалось доказать, что положительный результат был последними следами вируса после того, как Гилл заразилась им в Канаде в прошлом месяце. Это позволило ей оставаться на соревнованиях.
В воскресенье Тали и Дин получили разрешение органов здравоохранения Китая продолжать соревноваться по правилам тесного контакта.
Источники:Sydney Morning Herald, BBC Sport
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