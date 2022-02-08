Официальное открытие Олимпиады в Пекине состоялось 4 февраля, но первые спортсмены зарубились на китайской земле еще за два дня до этого. Пока саночники разрывали шлемами воздух в 75 километрах от столицы (соревнования в этом виде проводятся в национальном санно-бобслейном центре в кластере Яньцин), в пекинском национальном плавательном комплексе за щетки взялись керлеры. Турнир открыли смешанные пары, они же первыми разыграют стартовый комплект наград – в решающем матче сойдутся Италия и бронзовые призеры Игр в Пхёнчхане норвежцы.

Керлинг входит в программу Олимпиад беспрерывно уже на протяжении 24 лет, но до сих пор не стал массовым и не собирает интерес со всех точек планеты, как те же биатлон или лыжи. При том, что этот вид спорта – один из двух игровых на зимних ОИ (+хоккей), а его правила легко усвоят даже дети дошкольноко возраста. Давайте разберемся, что он из себя представляет и почему в прошлом веке был популярен у канадских выпивох.

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Женская сборная Канады на ОИ-2018 в Пхёнчхане Фото: Getty Images

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Правила осилит даже грудничок

Это нисколько не преувеличение, если вы хотя бы раз в жизни краем глаза зацепили соревнования в этом виде спорта. Что важно знать прежде всего: в игре принимают участие две команды из четырех человек: скип, вице-скип, первый и второй. Из игрового инвентаря на площадке (длиной 45 метров) всего два вида предметов: камень (20 килограммовый гранитный предмет, по восемь штук на команду) и щетки.

Спортсмены совершают по два броска и катят камни с одного края игровой зоны к другой (суммарно восемь бросков), где кругами обозначен так называемый «дом». Задача максимально проста: поставить гранитный предмет с ручкой ближе к центру «дома», чем соперник. Победитель энда (по-другому, «партии») определяется так: если команда поставила ближе соперника к центру один камень – получает один балл, два камня – два балла, и так далее до восьми. Что интересно, в энде невозможен счет 2:1 или 4:2 – только от 1 до 8:0. Но при этом может быть ничейным, если ни одна команда не остановила камень в зачетной зоне.

Кёрлер сборной Шотландии Ив Мюрхед Фото: Getty Images

Каждый из нас в первые минуты просмотра задавался вопросом: чем занимаются эти ребята с щетками в руках и насколько важна их роль? Предметами уборщиц натирают лед для того, чтобы скорректировать расстояние движения камня. Трение нагревает лед, на поверхности которого появляется тончайший слой воды, из-за чего камень теряет сцепление и набирает скорость. Соотвественно, затормозить его свиперы (те самые участники с щетками) никаким образом не могут, а вот ускорить, если изначально бросок получился недостаточно сильным – легко.

Что интересно, задать траекторию или изменить ее с помощью щеток не получится – за подкрутку и направление движения камня отвечает исключительно тот спортсмен, который вводит его в игру.

Керлинга не было на ОИ 74 года. Почему?

Любой источник, который хранит данные об истории керлинга, расскажет об интересном факте: первые медали зимних Игр в этом виде спорта были разыграны в 1924-м, а следующие – лишь спустя 74 года, в 1998-м. С тех пор спортсмены не пропустили ни одной Олимпиады. Но почему так случилось, что керлинг больше чем на полвека исчез из программы? На самом деле ситуация не настолько загадочная, как представляется.

Кёрлинг в XIX веке Фото: Getty Images

В 1924-м соревнования состоялись во французском Шамони и изначально не имели статус олимпийских. В месте проведения собрались 293 спортсмена из девяти видов спорта, в том числе и керлеры, которые представляли малую часть участников – на турнир заявились всего четыре команды, две из которых представляли Швецию. Неудивительно, что состязания получились скоротечными: за три дня соперники сыграли друг с другом матчи из 18 эндов и выявили победителя – сильнейшей оказалась команда Великобритании. Два шведских коллектива, объединенных по итогу в один, заняли второе место, а Франция – третье.

Спустя год МОК, подогретый положительным фидбеком от проведенных соревнований, официально объявил Игры в Шамони первой зимней Олимпиадой в истории. Однако подобный поворот не сделал керлеров из Великобритании олимпийскими чемпионами. Произошло это только в 2006-м.

В 1924-м, 32-м, 88-м и 92-м керлинг был частью показательных соревнований, а значит не мог быть официально признан олимпийским. Это случилось в 1998-м, а спустя восемь лет, за несколько дней до старта Игр в Турине, МОК внес новую историческую поправку. «Керлинг был частью официальной программы первых зимних Олимпийских игр 1924 года, и МОК рад возможности подтвердить это», – заявила тогда директор по связям с общественностью Жизель Дэвис.

Сборная Финляндии на ОИ-2006 Фото: Getty Images

Спустя 82 года Великобритания все же стала первым олимпийским чемпионом по керлингу, та золотая медаль так и остается для страны единственной в мужских соревнованиях в истории. Но вопрос, на который нет ответа, в другом: почему МОК по принципу 1924 года не признал керлинг олимпийским видом в 32-м, 88-м и 92-м.

Керлинг – спорт канадских выпивох

Еще один повод обратиться к истории керлинга – его особенная популярность в Канаде. Хотя этот вид спорта появился в XVI веке в Шотландии, массовую известность он получил в Северной Америке, куда добрался вместе с европейскими переселенцами. Взлет интереса к броскам камней по льду на этом континенте читаем: климат и превращающиеся с приходом холодов в идеальную поверхность для игры озера поспособствовали развитию.

Во второй половине XX века в керлинг в Канаде не играли разве что домашние животные. Жители прониклись к этому виду спорта, а по всей стране открывались все новые и новые клубы для игры. Естественно, появление профессионалов тоже не заставило себя ждать, правда, звонкий статус не позволял им отбросить принятые вредные привычки. Так как керлинг на тот момент больше был развлечением выходного дня, за которым большинство расслаблялось алкоголем и сигаретами, спортсмены нередко выступали с бокалами пива (или чего крепче) и сигаретами в зубах. Это был обычный образ керлера в Канаде, который сохранился даже спустя десятки лет.

Канадские керлеры Джон Моррис и Рейчел Хоман на ОИ-2022 Фото: Getty Images

Например, в 2014-м году на Олимпиаде в Сочи североамериканские журналисты жаловались, что на олимпийском катке во время просмотра керлинга невозможно купить обычное пиво (из-за закона о запрете на продажу алкоголя на спортивных стадионах гостям предлагали только безалкогольный напиток). А в 2018-м на Игры в Пхёнчхане канадские керлеры привезли с собой запас пива Molson Canadian. Двукратный олимпийский чемпион, канадец Джон Моррис объяснил ситуацию традицией: «Примерно в середине игры все старики оставляли свои метла (тогда это еще не были щетки) на льду и заходили внутрь помещения, чтобы выпить виски».

Алкогольная слава преследует канадских керлеров до сих пор. Не просто так New York Post однажды назвал спортсменов из этой страны «золотыми медалистами, когда дело доходит до вечеринок». Впрочем, это не мешает стране «кленового листа» лидировать по медалям на ОИ – канадские керлеры уезжали с Олимпиады без медалей всего два раза.

Кто представит Россию на ОИ

В Пекин от страны на этот раз, в отличие от Пхёнчхана, поехали только две команды из трех. В квалификации турнира смешанных пар неудачу потерпели Алексей Тимофеев и звезда российского керлинга Анна Сидорова. Двукратная чемпионка Европы и многократная призер ЧМ с партнером остановились в шаге от путевки в Пекин – проиграли Вики Персингер и Крису Плайсу из США (4:6).

Если Сидоровой и Тимофееву пришлось выгрызать место на Играх в отборочном турнире за два месяца до их старта, то мужские и женские команды забронировали позиции заблаговременно.

Мужская сборная: скип – Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев (запасной).

Олимпийскую лицензию мужская сборная получила благодаря высокому четвертому месту на чемпионате мира. На групповом этапе парни уступили только Швеции: сборные выбили в 13 матчах по 11 побед, но скандинавы оказались выше за счет успеха в очной встрече. В полуфинале Россия встретилась с Шотландией, но проиграла 3:5, а в сражении за бронзу – Швейцарии (5:6).

Керлеры Сергей Глухов и Александр Козырев (слева), президент ROC Станислав Поздняков, керлер Дмитрий Миронов и тренер сборной Юрий Шулико Фото: Getty Images

С кем и когда сыграет на ОИ:

9 февраля – против США (15:05 мск)

10 февраля – против Китая (9:05 мск)

11 февраля – против Швейцарии (4:05 мск) и Дании (15:05 мск)

13 февраля – против Италии (4:05 мск)

14 февраля – против Швеции (9:05 мск)

15 февраля – против Норвегии (4:05 мск) и Канады (15:05 мск)

16 февраля – против Великобритании (9:05 мск)

Женская сборная: скип – Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова (запасная).

Как и мужская команда, женская добилась получения олимпийской лицензии через успешное выступление на мировом первенстве. Единственное отличие – турнир для прекрасной четверки завершился медалью. На групповом этапе команда Алины Ковалевой стала второй после Швейцарии (разница побед и поражений – 11-2). В полуфинале российская сборная справилась со Швецией (8:7), но в финале во второй раз за турнир уступила швейцаркам (2:4) – вторым фавориткам ОИ после Канады.

Керлер сборной России Алина Ковалева Фото: Getty Images

С кем и когда сыграет на ОИ:

10 февраля – против США (4:05 мск)

11 февраля – против Швейцарии (9:05 мск)

12 февраля – против Южной Кореи (4:05 мск) и Японии (15:05 мск)

14 февраля – против Канады (4:05 мск) и Дании (15:05 мск)

15 февраля – против Китая (9:05 мск)

16 февраля – против Швеции (15:05 мск)

17 февраля – против Великобритании (9:05 мск)

Какие достижения у российского керлинга на ОИ

Лучшего, но самого неоднозначного и скандального результата российский керлинг достиг в 2018-м на Играх в Пхёнчхане. История, кажется, свежа до сих пор и получилась настолько громкой, что вышла далеко за пределы скромного вида спорта. Российский дуэт Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли четыре из семи матчей квалификации и отобрались в 1/2 c третьего места, но в полуфинале проиграли Швейцарии (5:7). Зато в матче за третье место сенсационно победили Норвегию (8:4) и принесли России исторические медали в керлинге.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова с бронзовыми медалями ОИ-2018 в Пхёнчхане Фото: Getty Images

Однако бронзовые награды находились у спортсменов всего чуть больше недели: CAS обвинил Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил (в его анализах обнаружили мельдоний) и дисквалифицировал российскую пару, а третье место перешло Норвегии.

Что касается других отечественных команд, то женская сборная России пока имеет сильно отрицательную статистику побед и поражений на Играх (14-31), а посему лучшее выступление в виде пятого места на ОИ-2006 в Турине можно считать успехом. Мужская же вовсе лишь раз участвовала в Олимпиаде – в 2014-м завершила выступление на седьмой позиции.

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