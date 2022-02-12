Игроки российской сборной по керлингу на минутку не поверили своим глазам – играть против них за сборную США вышел вылитый певец Игорь Николаев! На самом деле, «Николаев» оказался Мэттом Хэмилтоном, а обратить внимание стоило не только на усы и волосы, но и на обувь керлингиста.

Хэмилтон любит экстравагантные кроссовки, поэтому друзья купили ему пару Nike из коллекции чемпиона по скейтбордингу Пола Родригеса. Их превратили в обувь для керлинга, прикрепив захват к одной подошве и слайдер к другой.

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Кроссовки Мэтта Хэмилтона Фото: Getty Images

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«Я просто подумал, что они милые», – сказал Хэмилтон перед тем, как американцы начали защиту золотой медали круговым матчем против российских керлингистов.

Источник: NBC

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