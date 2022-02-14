Из интервью с Анной Сидоровой вы узнаете:

почему Федерация керлинга не захотела включать ее в сборную;

о жизни после инцидента с Соловьевым и его состоянии;

о несправедливости к беременным в керлинге;

о желании вновь встать на коньки в шоу;

кого видит призерами женской одиночки Пекина в фигурном катании.

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Делала это успешно и на сегодняшний день лучше всех, кто представлял нашу страну

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– Декабрь получился для вас эмоционально жестким?

– Для любого спортсмена непопадание на Олимпиаду, особенно в последний момент, – это удар. Ведь не только теряется возможность осуществить мечту, но и происходит полное обесценивание работы, которую провел в последние четыре года с предыдущей Олимпиады.

Перед прошлыми Играми со мной такое произошло впервые, и это было очень тяжело: даже не сравню ни с каким периодом в жизни то, как проходил тот декабрь для всей моей команды. Мы были разбиты, потеряны и не понимали, как жить дальше – есть ли смысл существовать в спорте или нет? Было много слез и истерик, непонимания, отрицания и обиды.

Анна Сидорова Фото: Getty Images

Когда сейчас случилось то же самое, девчонки, которые со мной прошли большой путь и пережили непопадание на Олимпиаду-2018, спрашивали, чувствую ли такую же боль вновь или второй раз не так? Единственное, со временем я научилась контролировать момент блокирования эмоций. Стараюсь максимально занять мозг любыми мыслями, делами, чтобы не думать, не осознавать, что это произошло по-настоящему. Состояние самообмана, в котором приходится жить. Хорошо это или плохо – не знаю.

– Вы говорили, что готовы жертвовать своей позицией ради победы: быть вице-скипом, третьим или четвертым номером? Почему не вышло скрестить две команды?

– Не считаю, что мое предложение, моя готовность играть на любой позиции в команде – жертва. А что такого? В любой команде, где играешь, проигрывают или выигрывают все. Так что не важно, капитан ты или нет. У меня никогда не было установки играть в керлинг только на позиции скипа – за карьеру я была и первым, и вторым, и третьим номерами. Роль капитана мне максимально привычна, потому что много лет подряд это делала. Да, пока еще нет такого скипа в нашей стране, у кого было бы больше медалей, чем у меня. Выходит, что возглавляла команду довольно успешно, но это не значит, что я не могу играть так же успешно на других позициях.

О своей готовности я сказала сразу. Если этот момент принципиален для Алины [Ковалевой – скипа России на ОИ], то никаких проблем: можно пробовать разные варианты. Например, мне быть на позиции вице-скипа. Она похожа на мою привычную роль, и при этом я могла бы делиться своим опытом. Уверена, он мог бы быть полезен, ведь за спиной столько международных стартов. Чисто с функциональной точки зрения ко мне никогда не было вопросов у тренеров, с которыми работала – судя по тестированию была всегда одной из лучших.

Алина Ковалева Фото: Getty Images

– Не нашли общий язык?

– У каждого тренера свой подход и видение ситуации: он в ответе за создание потенциально идеальной команды, которая может рассчитывать на медали. Тренер предполагал, что так как я отыграла много лет в роли капитана, то уйдет слишком много времени на то, чтобы привыкнуть к новой позиции в команде.

– То есть вы, Алина и тренер не встречались, чтобы урегулировать эти моменты и договориться о сотрудничестве?

– Именно втроем нет. Он беседовал лично со мной и Алиной. Втроем я предлагала несколько раз встретиться, чтобы закрыть возможные вопросы. Если мы планируем использовать возможности друг друга по максимуму, то почему не поговорить. У нас было время, чтобы это сделать. Команды несколько лет играли друг против друга, вполне могли быть недомолвки, плюс нужно было время перенастроить мозг и понять, что мы отныне не против друг друга. Но здесь были и щекотливые моменты: никто не знал, кто будет за бортом, а кроме меня и Алины на тот момент, когда принималось решение, никто бы не мог возглавить сборную России. Думаю, чтобы не было какого-то давления на действующего капитана страны, приняли решение: зачем меня переучивать на другую позицию, если уже есть готовый игрок. Это Юлия Портунова. Наш тренер привел ее в спорт, поднимал с нуля, обучал. По факту мне сказали: «Зачем нам переучивать тебя, ведь ты знаешь, что это займет время. У нас уже есть готовый игрок. Остается полтора сезона до Олимпиады. Поэтому так будет эффективнее».

В России, если тебе за 30, нужно срочно рожать, а если ты родил, то уже не должен возвращаться в спорт

– Тем не менее впервые у России есть реальные шансы на медали Олимпиады. Четверка на ЧМ-2021 осталась с серебром. Ваши прогнозы?

– Команда сильная. Все шансы. Тройка целый олимпийский цикл играет вместе: Катя, Галя и Алина – она не меняется. Юля относительно новый игрок в составе. Как раз полтора года. Этим составом девочки играли неплохо в прошлом сезоне – тому доказательство чемпионат мира, где случилось второе в истории России серебро. Уверена, смогут побороться за медали. Главное, чтобы они в себя верили.

Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина Фото: Getty Images

– Вы верите в себя, в свои силы продолжать до 2026 года и уже попытаться там?

– В керлинге есть такая тенденция: если тебе за 30, то пора бы уже на покой. Она частично создана искусственно, потому что в нашей стране одна практика: спортсменка уходит на год-два, чтобы родить, совсем выпадает из состава и из поля зрения тренеров, на ней ставится крест. Больше не предполагается, что она может вернуться в спорт. К примеру, две шведки, олимпийские чемпионки Пхёнчхана – мамы, и им не мешает это. В канадских командах все очень зрелые игроки и большинство мамы. Особенно это касается скипов. Так что здесь странно говорить, что семья и дети каким-то образом могут помешать карьере, видя успешные примеры зарубежных коллег. Но пока в России, если тебе за 30, нужно срочно рожать, а если ты родил, то уже не должен возвращаться в спорт.

– В биатлоне беременным спокойно можно выступать. Есть примеры Мари Дорен-Абер, Кристины Резцовой.

– Правила меняются. У меня девочка в команде после посещения гинеколога сразу же получила недопуск и не смогла играть. Хотя она была абсолютно здорова: ни осложнений, ни токсикоза. Двухнедельный срок всего. Тогда врачи объяснили, что раньше спортсменам (во всех видах спорта в России) разрешали тренироваться при беременности, потому что это не является противопоказанием. Но с какого-то момента перестали давать допуск, так как участились случаи, когда спортсменки возвращались к врачам после соревнований и чуть ли не в суд подавали из-за осложнений. Чтобы обезопасить себя, перестали выдавать разрешения в принципе.

Но у меня нет срочной задачи в 31 родить. И я чувствую в себе физические силы продолжать спортивную карьеру. Но должна понимать, вижу ли я с кем мне это делать и из тренеров, и из игроков. И каким видит Федерация керлинга формирование команд в следующем цикле.

Анна Сидорова Фото: Getty Images

– За вами последнее слово?

– Мне никто не скажет «Уходи!» Любой спортсмен сам принимает решение, когда ему заканчивать карьеру. До конца сезона я в обойме, а дальше буду смотреть. Надо понимать, какое решение примет федерация: если скажут, что команда Алины Ковалевой останется на следующее четырехлетие, и все финансы будут направлены на обеспечение этой команды, то мне там нечего делать. У меня не будет возможности тренироваться в необходимом объеме самой и создавать команду. Много моментов, отчасти, бюрократических.

Любовь и чувство нереализованности в фигурном катании, ощущение этой красоты еще во мне

– Наверное, тяжелее восприняли ситуацию с Дмитрием. Как проходит процесс восстановления после драки?

– Неудача в спорте выбивает из колеи, но, конечно, главное в жизни – это те люди, которые мне дороги. Из двух бед – в приоритете Дима. Насколько серьезная ситуация с ним, никто не знал. Мы изначально оба были в состоянии аффекта и не предполагали, что травма окажется такой тяжелой: поехали снимать побои в обычный травмпункт и не думали, что будет настолько серьезная травма головы. Ведь Дима выглядел абсолютно нормально и даже, если что-то и болело, то, как настоящий мужчина, все равно говорил, что все нормально.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Фото: Getty Images

В больницу меня не пустили, а когда мы вышли на связь – через часа полтора – врач сказал, что у него ушиб головного мозга с кровоизлиянием, это не просто сотрясение. К моменту, как отпустил адреналин, уже началась тошнота, головная боль, головокружение.

– Но в шоу Татьяны Навки он выступил.

– Дима решил героически не подводить Татьяну, с которой они только начали работать над шоу, ведь он один из главных героев. Люди заранее покупали билеты, а за два дня никто не найдет нового солиста. Подводить стольких людей – актеров на льду, людей, которые создают это шоу, зрителей – он не хотел. Несмотря на опасение и запреты врачей на какую-либо активность, он поехал туда. Большое спасибо реабилитологу, которая все бросила, сорвалась и поехала в Санкт-Петербург. Она поднимала Диму после каждого шоу, а между ними он просто падал на массажный стол: иголки, уколы, массажи, обезболивающие, чтобы затем выйти и улыбаться. Никто и не заметил, что с ним что-то не так. Было вдвойне волнительно. Конечно, на этом этапе я старалась проводить все время с ним.

– Восстановилась ли речь?

– Нет, но положительная динамика есть. Нас предупредили, что ситуация может продолжаться на протяжении полугода. Никто не говорит, насколько это затянется и какие последствия будут.

– А вы лично не думали вновь выйти на лед? У вас ведь есть опыт.

– Был разговор, чтобы кататься. Но одно дело кататься и быть солисткой, другое – балетом и подтанцовкой. У меня есть определенная известность в керлинге, но в мире фигурного катания – никто не знает. Прошло 20 лет с момента, как я каталась. Многое забылось. Я ведь даже не КМС. Был опыт, но не сказать что серьезный. Вообще была такая мысль, но, думаю, после керлинга. Несмотря на то, что в моей жизни уже другой вид спорта, фигурное катание я тоже люблю и буду любить всегда. Я бы дальше им занималась, если бы не травма ноги. Так что я вынуждена была сменить спорт. Любовь и чувство нереализованности в фигурном катание, ощущение этой красоты еще во мне.

– Этот художественный потенциал и тягу к прекрасному вы реализуете с Дмитрием в соцсетях: рилзы, тик-токи. Прописываете сценарии или на месте решаете?

– Нет такого, что мы пишем сценарии. Даже если и снимаем друг друга, это больше экспромт: захотелось здесь и сейчас. На ходу лишь возникает новая идея. Так как оба человека творческие, очень хочется периодически выплескивать эмоции. Нахожу отдушину в инстаграме и тик-токе. Но не могу себя заставить серьезно к этому относиться, по-хорошему соцсети надо вести системно и масштабировать. Если будет желание, возьмусь за дело серьезнее, а творческие и физические силы точно есть.

– Вы смотрите фигурку из-за прошлого и настоящего. Есть ли любимая фигуристка?

– Каждая из девочек, кто будет представлять страну, да и все топ-10 фигуристок на чемпионате России, – проявляли себя и свою индивидуальность в разное время олимпийского цикла. Сначала был период Медведевой, она возродила женское фигурное катание в России, потом настал период Загитовой. Потом Алена Косторная с безумным катанием, скольжением, широкими прыжками, которые покоряли всех. Одна из самых крутых программ группы Тутберидзе – это короткая программа «Ангел». Следом все восхищались нежностью Ани Щербаковой: эти руки, взгляд. Саша Трусова: человек, который делает то, что не делают 95% мужчин в мире. Она настолько крутая, смелая, ничего не боится. Сильная во всех смыслах слова.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

После появляется Камила Валиева. Кажется, круче нее невозможно придумать. Там есть все: скольжение, прыжки, пластика, хореография, растяжка, понимание музыки. Конечно, не восхищать не может: до слез, до мурашек. Главное, чтобы получилось все продемонстрировать сейчас, на главном старте. Хочется, чтобы весь пьедестал был наш – например, повторение чемпионата Европы. Если будут кататься в треть того, что они могут, думаю, так и будет.

– «Мне близок персонаж девушки, которая борется против всего мира» – это вы сказали о Ларе Крофт в одном из интервью о любимом персонаже фильма. С кем вы боретесь и для чего?

– Сложно олицетворить людей или ситуации, с которыми бы мне хотелось бороться. Жизнь в каком-то смысле борьба для каждого – принцип природы – выживает сильнейший. Такой образ, когда ты девочка-девочка, в платьице, вокруг одни цветы, бабочки и единороги мне тоже нравится, но я с детства понимала, что так бывает только в сказках. Поэтому мне как-то сразу для восприятия окружающего мира было ближе: искать выход из любых ситуаций, любыми путями. Сила в том, чтобы не сдаться при первой возможности, а находить варианты. Обычно мы говорим про таких людей – сильные.

– Вы – феминистка?

– Нет, у меня нет убеждений по типу того, что женщины должны сами носить тяжелые сумки или чемоданы. Для меня это про воспитание: когда мужчина рядом, почему бы не помочь девушке? Их природа создала сильнее. И я приму такую помощь. Но не считаю, что все должны мыслить одинаково. И если вдруг кто-то не согласен с моей позицией, у него свое видение мира – он не неправ. Принятие этого факта – одно из самых крутых изменений с точки зрения личностного роста, которые со мной произошли в 30 лет.

Beijing 2022 Развлечение канадских выпивох. В чем прелесть керлинга? 08/02/2022 В 06:37