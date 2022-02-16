Мужская и женская команды России по керлингу не вышли в полуфинал Олимпийского турнира. Поговорили с комментатором Eurosport Олегом Дерябиным и выяснили, что помешало русским керлингистам выступить лучше.

–Выступление женской сборной, которая приехала на Игры в статусе вице-чемпионок мира, провальное?

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– Конечно, провальное. Одна победа. Сейчас, когда мы с вами разговариваем, у них еще матч есть. По факту что одна победа, что три – уже ничего не изменится. Да, провал полный.

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– Показалось, что после первых поражений у девушек по инерции опустились руки. Так ли это?

– Нет, не уверен. Думаю, тут ряд причин. Не сразу поняли лед, не адаптировались к нему. Возможно, из-за того, что последние сборы проводили на другом льду и ждали другого льда. На Олимпиаде все отмечают, что он не плохой, не хороший, он другой. Первые две-три игры ушли на то, чтобы понять, что со льдом. Пока понимали, получали поражения. Мне еще кажется, что сказалось отсутствие какой-либо конкуренции внутри России. И все по накатанной дальше пошло. А когда собрались, стало поздно.

Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина Фото: Getty Images

– Как оцените игру скипа команды Алины Ковалевой? Складывалось ощущение, что она перегорала в ключевые моменты матчей.

– Да, есть такое. Причем давно за ней это тянется. Специально считали: до Олимпиады у нее было 10 матчей в стадии плей-офф на крупных турнирах, и из этих 10 встреч она выиграла всего одну.

– Анна Сидорова в интервью заявила, что ее не взяли на Игры, потому что она якобы долго привыкала бы к позиции вице-скипа. Как вы считаете, при участии Анны результат был бы другим?

– Тут сложно сказать. Вопрос из серии «можно ли встретить динозавра?», 50 на 50. Я думаю, что Аня, конечно, могла бы усилить эту команду. Какой был бы результат, не знаю. Усилила бы точно с ее огромным опытом.

– Нельзя сказать, что эта команда молодая и неопытная. Увидим ли мы ее в таком же составе на следующих крупных турнирах и какие необходимы перемены, чтобы улучшить результаты?

– Думаю, эта же команда поедет на чемпионат мира ближайший в середине марта, если ничего не отменят. Просто некому больше ехать, по большому счету. Вопрос тренерской позиции будет интересно узнать – там возможны перестановки.

– Мужская команда до последнего боролась за плей-офф. Итоговый результат – трагедия или все же успех?

– Однозначно, успех. Даже если мы сравниваем с чемпионатом мира прошедшим, где они стали четвертыми, там все-таки класс команд был немножко пониже. Не участвовали сильные азиатские команды, та же сборная Китая. Я считаю, что как раз мужчины выступили точно не ниже своего уровня. Могли пройти дальше? Да, могли – все решило одно поражение в первом матче от команды США. Если бы они в той игре не уступили, они бы до сих пор имели шансы пройти.

Мужская сборная России по керлингу Фото: Getty Images

– Где по турниру можно было взять больше, чем получилось? Думаете, в матче с США?

– Думаю, да. Или в матче с командой Норвегии. Опять же не скажу, что американцы слабые – все-таки действующие олимпийские чемпионы. По игре они, конечно, выглядят послабее, чем на прошлой Олимпиаде. Но фактор первых встреч, когда все привыкают ко льду – даже у более слабой команды, речь не о России, а в общем, есть шанс за счет более быстрого чтения льда обыграть конкурента.

– В чем парням нужно прибавить, чтобы выйти на один уровень с Британией, Швецией и другими супертопами?

– Да ни в чем им не надо прибавлять, просто надо больше кататься, больше играть. У всех бывают плохие матчи – просто нужно больше соревновательной практики, которую сейчас не удается получать, так как отменяется много турниров.

– Какого результата от российских команд на Играх ждали вы?

– От девушек не ждал попадания в четверку, не знаю уж, почему. От мужчин ждал – они близки. Скажем так: если на женщин я ставил 0, то мужчинам давал процентов 40 против 60, что они в четверку смогут залезть.

Читайте большое интервью с Анной Сидоровой – там о непопадании в сборную, несправедливости к беременным в керлинге и желании вновь встать на коньки в шоу.

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