«Они ломали щетки и пинали камни». Керлингистов из Канады забанили на турнире за пьяный дебош

В воскресенье, 18 ноября, на турнире по керлингу в канадской Альберте Red Deer Curling Classic дисквалифицировали одну из команд. В этом нет ничего удивительного и необычного кроме причины бана – пьяный дебош.

Как сообщает один из очевидцев, чьи слова цитирует FlurrySports, команда, состоящая из олимпийского чемпиона-2014 Райана Фрая, Джейми Коу, Криса Шилле и Ди Джея Кидби, приехала на соревнования в районе 11 часов дня. Спортсмены принесли на ледяную площадку 30 или 40 бутылок пива.

«Они сидели и опрокидывали стакан за стаканом. Потом абсолютно пьяные вышли на лед, пинали камни и кидались щетками. Другие команды говорили: «Мы не хотим здесь больше играть, если им такое позволяют». По-моему, это звучит так, что их соперники немного разозлились, что пьяные парни выиграли первый матч, и нашли подходящую причину», – написал источник.

Райан Фрай, КанадаGetty Images

Ранее в тот же день Коу выложил в твиттер фото команды, на котором у каждого из керлингистов в руках было по две бутылки пива. Он приписал к постам хэштег #TeamCorona2.0 [Corona – один из самых продаваемых брендов пива в Северной Америке].

«Они вышли на матч по керлингу и были абсолютно пьяными, – заявил администратор клуба Уэйд Тёрбер в интервью CBC Sports. – Ломали щетки, ругались и демонстрировали просто неподобающее поведение. Их никто не хотел видеть, слушать или слышать. Всему есть предел.

В раздевалке тоже нашли какие-то повреждения, другие спортсмены жаловались, что их вещи разбросаны. Так что к концу дня мы подумали: хватит этого гонг-шоу. Комитет турнира коллективным решением отстранил их от соревнований в этом году. И в дальнейшем наказании мы еще не уверены», – добавил Тёрбер.

Затем другие зрители турнира обнаружили в керлинг-клубе сообщение от администрации: «Из-за неподобающего поведения руководство Red Deer Curling Classic отстранило команду Джейми Коу от участия в розыгрыше-2018, а также от всех следующих розыгрышей. Приносим извинения за доставленное неудобство».

Позднее Коу опубликовал в твиттере официальное извинение. «Мы стали неприятным примером для остальных. Хотя я решил не участвовать в последней игре еще до ее начала, действия команды привели к нашей дисквалификации. Мы вели себя неуважительно, и комитет правильно поступил, когда отстранил нас от дальнейших соревнований. С этим решением мы не спорили», – написал Джейми.

Через три часа к партнеру присоединился Райан Фрай. «Хочу выразить то, насколько искренне я извиняюсь перед всеми, кто пострадал от моих действий. Никогда не хотел обидеть никого из вас, но это результат моей слабой силы воли. Я должен жить с последствиями этого поступка и делать каждый следующий шаг, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится», – написал олимпийский чемпион в твиттере.

В ноябре 2018 года команда Джейми Коу выиграла турнир «Большого шлема» в канадском Онтарио. Райан Фрай входил в состав сборной Канады, которая взяла золото на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Чуть позднее Уэйд Тёрбер в интервью CBC Sports признал, что погорячился с тоном заявления, но добавил, что правильно поступил, когда дисквалифицировал команду Коу. «Люди комментировали и говорили: ну вот, они попросят прощения, их простят и на следующий год опять допустят к соревнованиям. Поэтому мы и выступили в таком духе, что извинения не помогут».

Мировой керлинг-тур уже попросил организаторов Red Deer Curling Classic подать официальную жалобу. Для Коу, Фрая, Шилле и Кидби ничего еще не закончилось. Они вряд ли попадут в тюрьму, как Кокорин и Мамаев, но вряд ли кого-то из них еще раз позовут на Олимпийские игры.

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