Норвегия
-
3:05
18.02.18
Gangneung Curling Centre
Дания
Пхёнчхан-2018 • Тур 7
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Онлайн
Норвегия - Дания
Пхёнчхан-2018 - 18 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Норвегия – Дания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:05 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвегия – Дания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.
Сегодня сражаются Норвегия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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