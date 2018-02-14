Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Норвегия - Япония
Пхёнчхан-2018 - 14 февраля 2018
Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Норвегия – Япония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:05 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвегия – Япония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.
Сегодня сражаются Норвегия и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет