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Италия - Великобритания

Пхёнчхан-2018 - 18 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Италия – Великобритания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:05 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия – Великобритания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются Италия и Великобритания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

