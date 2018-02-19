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Дания (ж) - Олимпийский спортсмен из России (ж)

Пхёнчхан-2018 - 19 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Дания (ж) – Олимпийский спортсмен из России (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:05 19 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания (ж) – Олимпийский спортсмен из России (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются Дания (ж) и Олимпийский спортсмен из России (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

