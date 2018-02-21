Онлайн

Швеция (ж) - Китай (ж)

Пхёнчхан-2018 - 21 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Швеция (ж) – Китай (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:05 21 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция (ж) – Китай (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются Швеция (ж) и Китай (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

