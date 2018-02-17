Онлайн

США (ж) - Канада (ж)

Пхёнчхан-2018 - 17 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем США (ж) – Канада (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:05 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче США (ж) – Канада (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются США (ж) и Канада (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

