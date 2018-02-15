Онлайн

Великобритания (ж) - США (ж)

Пхёнчхан-2018 - 15 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем Великобритания (ж) – США (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:05 15 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Великобритания (ж) – США (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются Великобритания (ж) и США (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

