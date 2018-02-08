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Олимпийский спортсмен из России - Норвегия

Пхёнчхан-2018 - 8 февраля 2018

Керлинг, Олимпийские игры. Следите за матчем – на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:05 8 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче – ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Керлинг.

Сегодня сражаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Керлинг: там и календари, и результаты, и таблицы.

