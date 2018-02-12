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Россия уступила Швейцарии в полуфинале дабл-микста
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не справились – 5:7.
После первой половины российский дуэт уступал Дженни Перре и Мартину Риосу – 2:4. В пятом и шестом эндах Брызгалова и Крушельницкий набрали три очка подряд и вышли вперед – 5:4.
В седьмом периоде Россия проиграла два камня и в восьмом уступила еще один – Крушельницкий смазал последний бросок и не перевел игру в экстра-энды.
Команда ОАР в заключительной игре группового этапа уже уступала швейцарцам – 8:9, ведя после первой половины со счетом 7:2.
- В матче за бронзовые медали Брызгалова и Крушельницкий сыграют со сборной Норвегии.
- Матч за третье место в дабл-миксте стартует в ночь с 12 на 13 февраля в 3:05.
- Финал между Швейцарией и Канадой пройдет 13 февраля в 14:05 по московскому времени.
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