Россия уступила Швейцарии в полуфинале дабл-микста

После первой половины российский дуэт уступал Дженни Перре и Мартину Риосу – 2:4. В пятом и шестом эндах Брызгалова и Крушельницкий набрали три очка подряд и вышли вперед – 5:4.

В седьмом периоде Россия проиграла два камня и в восьмом уступила еще один – Крушельницкий смазал последний бросок и не перевел игру в экстра-энды.

Команда ОАР в заключительной игре группового этапа уже уступала швейцарцам – 8:9, ведя после первой половины со счетом 7:2.

В матче за бронзовые медали Брызгалова и Крушельницкий сыграют со сборной Норвегии.

Матч за третье место в дабл-миксте стартует в ночь с 12 на 13 февраля в 3:05.

Финал между Швейцарией и Канадой пройдет 13 февраля в 14:05 по московскому времени.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме