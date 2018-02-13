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Россия впервые в истории взяла олимпийскую медаль в керлинге
Брызгалова и Крушельницкий принесли России бронзу.
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхёнчхане по дабл-миксту.
В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена (8:4).
Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
- В медальном зачете у России уже 3 медали – бронза в шорт-треке, серебро фигуристов в командном турнире и бронза керлингистов по дабл-миксту.
- Олимпийские Игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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