КЕРЛИНГ

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Россия впервые в истории взяла олимпийскую медаль в керлинге

Россия впервые в истории взяла олимпийскую медаль в керлинге
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 42 мин. назад

Брызгалова и Крушельницкий принесли России бронзу.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхёнчхане по дабл-миксту.

В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена (8:4).

Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

  • В медальном зачете у России уже 3 медали – бронза в шорт-треке, серебро фигуристов в командном турнире и бронза керлингистов по дабл-миксту.
  • Олимпийские Игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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