Ультиматум тренерам и еще 6 фактов о главной керлинговой семье России

Глядя на русских керлингисток, можно подумать, что главным критерием отбора в сборную является модельная внешность. Девушек это напрягало – им хотелось выделяться в первую очередь мастерством. Огромный шаг в этом направлении сделала красотка Анастасия Брызгалова: в паре с мужем Александром Крушельницким она выиграла для России первую олимпийскую медаль в этом спорте.

Брызгалова оказалась в керлинге случайно

Санкт-Петербург, середина нулевых. На одном из катков Настя увидела объявление о наборе в группу по керлингу и записалась. Так совершенно случайно она предопределила свою судьбу. Девочка чувствовала себя глупо на льду со шваброй в руках, но не хотела расстраивать маму. А потом стало получаться.

Медаль в юниорах

В 2014-м Брызгалова была включена в сборную на юниорский чемпионат мира, где команда взяла бронзу. Россия проиграла шведкам в четвертьфинале 4:5, но благодаря регламенту взяла у них реванш в матче за бронзу. Сразу после этого Настя перешла в микст.

Крушельницкий собирался стать футболистом

Пока Анастасия ходила по каткам, Александр занимался футболом и даже входил в юношескую сборную Санкт-Петербурга. По рекомендации учителя по физкультуре раз в неделю ходил на керлинг. Потом тренировки участились, и ему пришлось делать выбор. Вряд ли новоиспеченный бронзовый призер о нем жалеет.

Тренеры были против отношений

Крушельницкий и Брызгалова познакомились еще в 2009-м, но встречаться начали только три года спустя. Тренеры считали, что их отношения повредят результатам, поэтому первое время они выступали в разных смешанных четверках. В одну команду Александр и Анастасия попали только в 2015-м, когда поставили ультиматум.

Чуть не сменили партнеров

Первый совместный турнир получился провальным – поражение в четвертьфинале чемпионата России. На льду они много ссорилась и, чтобы сохранить отношения, собирались поменять партнеров. Но перетерпели и уже через год стали лучшими, причем не только в стране. Смешанная сборная России выиграла чемпионат мира и в четверках, и в парах. После победы Брызгалова и Крушельницкий объявили о свадьбе.

Первая олимпийская медаль России

В олимпийском парном миксте русская семья входила в число фаворитов, но уже в первом матче проиграла не самым сильным американцам. Взбодрившись, они оказались на один камень сильнее норвежцев, разделались с финнами, китайцами и корейцами и досрочно вышли в полуфинал, где встретились со Швейцарией.

Крушельницкий запорол последний бросок и пропустил соперников в финал. До бронзовой игры всего 12 часов. Супруги не могли уснуть, тяжело переживали обидное поражение. И все же последний шанс на медали не упустили: Норвегия повержена, а Крушельницкий и Брызгалова стали первыми обладателями олимпийских медалей в истории российского керлинга.

Девушка Бонда и герой «Форсажа»

В Пхёнчхане американская пресса сравнила Брызгалову с девушкой Джеймса Бонда. Крушельницкий получил не менее весомый титул главного героя «Форсажа». «Хорошо, что мы не такие страшненькие», – прокомментировала такую оценку Анастасия. Действительно ли они похожи на киногероев – решайте сами.

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