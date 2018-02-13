Канада разгромила Швейцарию и взяла золото в дабл-миксте

В финале они победили швейцарскую команду – 10:3. В первых двух эндах соперники обменялись двумя камнями, в третьем периоде канадцы выиграли со счетом 4:0 и не отпустили победу.

К перерыву Швейцария набрала один балл и сократила разницу, но в пятом и шестом эндах пропустили по два очка и досрочно прекратили борьбу.

10:3 – Канада завершила матч в шести периодах вместо положенных восьми и стала олимпийской чемпионкой. Кэйтлин Лоус и Джон Моррис выиграли золотые медали Пхёнчхана.

Моррис стал первым в истории керлингистом с двумя золотыми олимпийскими медалями. На Играх в Ванкувере он был чемпионом в составе мужской сборной Канады.

Бронзу взяли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий из России, победив в игре за третье место норвежцев.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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