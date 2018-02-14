Норвежские керлингисты вышли на матч в экипировке, которая больше подошла бы девочкам
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День всех влюбленных – отличный повод поэкспериментировать со спортивной экипировкой. Норвежские керлингисты вышли на матч против японцев в форме очень необычной расцветки.
Красные футболки и розовые штаны в сердечко не сжалили азиатскую команду – скандинавов они переиграли 6:4.
- Парни из Норвегии – любители всего необычного. Почти на каждый матч они выходят в различных странных нарядах.
- В общем медальном зачете Норвегия идет на четвертом месте (3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали).
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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