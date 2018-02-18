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«СЭ»: бронзовый призер Олимпийских игр Александр Крушельницкий подозревается в употреблении допинга
Неожиданный поворот в Пхёнчхане.
Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал подозрительные результаты.
Спортсмена подозревают в употреблении запрещенного препарата мельдония, сообщает «Спорт-Экспресс». Сейчас к нему едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.
«Я не в курсе всего этого», – так сложившуюся ситуацию прокомментировал Крушельницкий.
- Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в турнире смешанных пар.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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