«СЭ»: бронзовый призер Олимпийских игр Александр Крушельницкий подозревается в употреблении допинга

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал подозрительные результаты.

Спортсмена подозревают в употреблении запрещенного препарата мельдония, сообщает «Спорт-Экспресс». Сейчас к нему едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.

«Я не в курсе всего этого», – так сложившуюся ситуацию прокомментировал Крушельницкий.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в турнире смешанных пар.

ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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