Вице-президент Федерации керлинга – о ситуации Крушельницкого: «Никакого мельдония и близко нет»

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал слухи о том, что в крови российского спортсмена Александра Крушельницкого обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

«Завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», – приводит «Чемпионат» слова Созина.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в турнире смешанных пар.

Медаль Крушельницкого/Брызгаловой стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

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