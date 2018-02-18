КЕРЛИНГ

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Вице-президент Федерации керлинга – о ситуации Крушельницкого: «Никакого мельдония и близко нет»

Вице-президент Федерации керлинга – о ситуации Крушельницкого: «Никакого мельдония и близко нет»
Eurosport

22 мин. назад

Пробу спортсмена вскроют завтра.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал слухи о том, что в крови российского спортсмена Александра Крушельницкого обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

«Завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», – приводит «Чемпионат» слова Созина.

  • Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в турнире смешанных пар.
  • Медаль Крушельницкого/Брызгаловой стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

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