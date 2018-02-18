Getty Images
Вице-президент Федерации керлинга – о ситуации Крушельницкого: «Никакого мельдония и близко нет»
Пробу спортсмена вскроют завтра.
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал слухи о том, что в крови российского спортсмена Александра Крушельницкого обнаружен запрещенный препарат мельдоний.
«Завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию», – приводит «Чемпионат» слова Созина.
- Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в турнире смешанных пар.
- Медаль Крушельницкого/Брызгаловой стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте