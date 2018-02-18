Insidethegames: Александр Крушельницкий опасается, что ему подсыпал мельдоний кто-то из партнеров

В российском спорте вот-вот разгорится очередной допинговый скандал. Бронзовый призер Олимпиады-2018 Александр Крушельницкий подозревается в употреблении мельдония. Официального подтверждения этой информации нет, допинг-проба Б будет вскрыта 19 февраля.

По информации Insidethegames, Крушельницкий поделился опасениями с представителями российской делегации. По мнению керлингиста, ему могли подмешать в напиток мельдоний во время тренировочного лагеря в Японии накануне Олимпиады. Причем, скорее всего, это сделал кто-то из членов сборной России, не отобравшихся в Пхёнчхан.

Александр Крушельницкий завоевал бронзу соревнований в миксте в паре с супругой Анастасией Брызгаловой.

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