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Руководство Федерации керлинга России уйдет в отставку, если допинг Крушельницкого подтвердится
Все решится в понедельник.
Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин объявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг Александра Крушельницкого.
«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы.
Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил – в полном составе уйдем в отставку», – цитирует Созина «СЭ».
- 18 февраля появилась информация, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний.
- По мнению Александра, запрещенный препарат ему могли подмешать в тренировочном лагере накануне Олимпиады.
- Крушельницкий завоевал бронзу в миксте в паре с супругой Анастасией Брызгаловой.
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