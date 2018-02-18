КЕРЛИНГ

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Руководство Федерации керлинга России уйдет в отставку, если допинг Крушельницкого подтвердится

Руководство Федерации керлинга России уйдет в отставку, если допинг Крушельницкого подтвердится
Eurosport

32 мин. назад

Все решится в понедельник.

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин объявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг Александра Крушельницкого.

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы.

Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил – в полном составе уйдем в отставку», – цитирует Созина «СЭ».

  • 18 февраля появилась информация, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний.
  • По мнению Александра, запрещенный препарат ему могли подмешать в тренировочном лагере накануне Олимпиады.
  • Крушельницкий завоевал бронзу в миксте в паре с супругой Анастасией Брызгаловой.

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