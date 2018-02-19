Российская керлингистка Анна Сидорова: «В керлинге понятие «допинг» отсутствует»

Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала о том, может ли допинг помочь спортсменам в ее виде спорта.

«На мой взгляд, в керлинге в принципе не нужен никакой допинг, потому что тесно связаны между собой две различные работы: умственная и физическая. При этом, если мы съедим или выпьем – я даже не знаю, что можно сделать с этим – и у нас будет азарт и невозможный подъем, мы не сможем выполнять сложные броски, которые порой вплоть до сантиметров нужно доводить.

В керлинге понятие «допинг» отсутствует. На моем веку бывали какие-то случаи, но они абсолютно глупые и скорее по незнанию. Как было после чемпионата Европы, когда в команде датчан поймали девушку с положительной допинг-пробой. Проблема была в том, что она пыталась давно забеременеть и пила гормональные таблетки, которые впоследствии привели к тому, что ее дисквалифицировали», – приводит «Чемпионат» слова Сидоровой.

По неподтвержденной информации, в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта сегодня.

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