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Reuters: Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню
Спортсмен не дождался вскрытия второй допинг-пробы.
Российский керлингист Александр Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню в Пхёнчхане, сообщает Reuters.
Официального подтверждения, что в допинг-пробе спортсмена обнаружен мельдоний, пока не поступало. Проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта сегодня.
- Ранее пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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