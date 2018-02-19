КЕРЛИНГ

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Reuters: Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню

Reuters: Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Спортсмен не дождался вскрытия второй допинг-пробы.

Российский керлингист Александр Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню в Пхёнчхане, сообщает Reuters.

Официального подтверждения, что в допинг-пробе спортсмена обнаружен мельдоний, пока не поступало. Проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта сегодня.

  • Ранее пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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