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CAS подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого»
Организация получила запрос от МОК.
Спортивный арбитражный суд сообщил, что МОК обратился в организацию с целью рассмотрения антидопингового дела российского керлера Александра Крушельницкого.
«Антидопинговая комиссия CAS на Играх-2018 в Пхёнчхане подтверждает, что получила запрос на рассмотрение нового дела. По требованию МОК комиссия открыла дело, которое касается Александра Крушельницкого», – говорится в пресс-релизе CAS.
- Пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
- По данным Reuters, Крушельницкий уже сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню.
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