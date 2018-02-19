КЕРЛИНГ

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CAS подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого»

CAS подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого»
Eurosport

28 мин. назад

Организация получила запрос от МОК.

Спортивный арбитражный суд сообщил, что МОК обратился в организацию с целью рассмотрения антидопингового дела российского керлера Александра Крушельницкого.

«Антидопинговая комиссия CAS на Играх-2018 в Пхёнчхане подтверждает, что получила запрос на рассмотрение нового дела. По требованию МОК комиссия открыла дело, которое касается Александра Крушельницкого», – говорится в пресс-релизе CAS.

  • Пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
  • По данным Reuters, Крушельницкий уже сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню.

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