CAS подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого»

Спортивный арбитражный суд сообщил, что МОК обратился в организацию с целью рассмотрения антидопингового дела российского керлера Александра Крушельницкого.

«Антидопинговая комиссия CAS на Играх-2018 в Пхёнчхане подтверждает, что получила запрос на рассмотрение нового дела. По требованию МОК комиссия открыла дело, которое касается Александра Крушельницкого», – говорится в пресс-релизе CAS.

Пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

По данным Reuters, Крушельницкий уже сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню.

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