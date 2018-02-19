КЕРЛИНГ

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Inside the Games: проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Inside the Games: проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
Eurosport

1 час назад

Похоже, Россия потеряет бронзу в керлинге.

Допинг-проба «Б» российского керлера Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games.

Ранее Спортивный арбитражный суд подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого».

  • Пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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