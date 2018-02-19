Getty Images
Inside the Games: проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
Похоже, Россия потеряет бронзу в керлинге.
Допинг-проба «Б» российского керлера Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games.
Ранее Спортивный арбитражный суд подтвердил, что рассмотрит «дело Крушельницкого».
- Пара Крушельницкий/Брызгалова взяла бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте