КЕРЛИНГ

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Канадский саночник – о Крушельницком: «Россия не должна выходить на закрытие под своим флагом»

Канадский саночник – о Крушельницком: «Россия не должна выходить на закрытие под своим флагом»
Eurosport

17 мин. назад

Полетели стрелы.

Серебряный призер Игр-2018 Сэм Эдни прокомментировал в твиттере информацию о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого.

«Уже только такое развитие событий укрепляет позицию, что Олимпийские спортсмены из России не должны выходить на церемонию закрытия под бело-сине-красным флагом.

МОК должен сделать заявление: довольно, значит довольно», – написал Сэм Эдни.

  • 18 февраля появилась информация о положительной допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого.
  • Пробу В вскрыли 19 февраля, но результаты пока не обнародованы.

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