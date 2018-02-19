«Подставлять его никому не было резона». Что нужно знать о допинговом скандале с Крушельницким

Что случилось?

Один из медалистов Олимпиады в Пхёнчхане керлингист Александр Крушельницкий провалил допинг-тест и теперь вместе с женой и партнером Анастасией Брызгаловой может лишиться исторической бронзы в дабл-миксте.

Проба, взятая после бронзового матча с норвежцами, показала наличие мельдония. По словам главы ФКР Дмитрия Свищева, концентрация препарата в пробе соответствует его приему на протяжении недели. Проба «Б» была вскрыта сегодня и, хотя официальных результатов анализа еще нет, CAS уже открыл дело в отношении российского керлера.

Александр КрушельницкийGetty Images

Допинг в керлинге – вы серьезно?

Случаи допинга в керлинге действительно огромная редкость. Можно вспомнить разве что мутную историю с пробой Екатерины Галкиной, чье имя фигурировало во второй части доклада Макларена, и анекдотичный прецедент из интервью двухкратной чемпионки Европы Анны Сидоровой:

«На моем веку бывали какие-то случаи, но они абсолютно глупые и скорее по незнанию. Как было после чемпионата Европы, когда в команде датчан поймали девушку с положительной допинг-пробой. Проблема была в том, что она давно пыталась забеременеть и пила гормональные таблетки, которые впоследствии привели к тому, что ее дисквалифицировали».

Об эффективности использования Сидорова высказалась предельно четко – в керлинге допинг не нужен. Чемпион мира-2010 в дабл-миксте и участник Сочи-2014 в составе мужской сборной Петр Дрон в разговоре с Eurosport.ru также скептически оценил практическую пользу допинга в керлинге:

«Про допинг в керлинге за все годы занятий этим видом спорта я не слышал. В нем нет нужды. Спортсмен должен сочетать скоростно-силовую работу с умением точно выполнить бросок. Какие-либо стимуляторы, на мой взгляд, только мешали бы».

Александр КрушельницкийGetty Images

Что говорит сам Крушельницкий?

Единственный его комментарий по теме ясности не добавил: «Я не в курсе всего этого». Однако, по информации Inside The Games, Крушельницкий сообщил российским чиновникам об опасениях, что мельдоний ему мог подсыпать кто-то из партнеров, не попавших в Пхёнчхан, в предолимпийском тренировочном лагере в Японии. Так или иначе, по сообщениям Reuters, Александр не стал дожидаться вскрытия допинг-пробы «Б» и уже покинул Олимпийскую деревню.

Как мельдоний оказался в пробе?

Обсуждение того, каким образом мельдоний попал в пробу, сводится к нескольким версиям, каждая из которых, правда, не выглядит разумной:

Версия Крушельницкого

Доказать намеренную диверсию будет крайне сложно, даже если кто-то из проходивших вместе с Александром сбор явится с повинной. Разбивает эту версию и концентрация мельдония в пробе, соответствующая последовательному приему на протяжении нескольких дней. При этом последняя проба спортсмена за 22 января – отрицательная. Все опрошенные керлингисты решительно не верят даже в гипотетическую возможность диверсии от своих.

«То, что Саша и Настя поедут на Олимпийские игры, было известно еще полгода назад, если бы кто-то и хотел подмешать, то надо было делать это раньше, а так от этого никому пользы нет. От того, что ребята завоевали медали, было бы хорошо и федерации, и регионам, и тем же партнерам. Подставлять никому не было резона», – уверяет в разговоре с Eurosport.ru бронзовый призер чемпионата России-2008 Вадим Раев.

Александр КрушельницкийGetty Images

Но в ФКР уже запросили данные видеокамер из Японии и Южной Кореи, чтобы разобраться в деле. На всякий случай.

Невнимательность Александра

Поверить в эту версию еще сложнее. Прошлогодний мельдониевый скандал въелся в подкорку даже очень далеких от спорта людей. Как быстро выводится мельдоний до сих пор точно неизвестно, но сроки доходят вплоть до года. Даже если отбросить целесообразность использования в керлинге, эффект от приема препарата наступает после месяца ежедневного использования. Никакого смысла и 100-процентная гарантия поимки – Крушельницкий не похож на камикадзе.

Старый след

Тренер Крушельницкого уверяет, что спортсмен прекратил прием препарата еще в 2016 году. Теоретически мельдоний может накапливаться в тканях и при употреблении некоторых веществ внезапно проявляться в организме. Но такой расклад спустя два года после завершения приема выглядит скорее научной фантастикой.

Недосмотр врачей

Версия также сомнительная, учитывая и без того непростую ситуацию вокруг российских спортсменов. По словам Вадима Раева, все врачи тщательно следят за внесенными в список ВАДА веществами. Спортсмены также проверяют каждый препарат от болезней или витамины. Учитывая такое пристальное внимание со стороны ВАДА, каждый шаг в сторону – расстрел.

Конспирологическая версия

Всерьез обсуждать ее трудно, но, учитывая, что все другие выглядят неубедительно, теория заговора тоже сойдет. Вполне возможно, что пока загримированный Родченков вещает по американскому ТВ, местный корейский Григорий тайно забирает чистые пробы русских спортсменов и меняет их на скомпрометированные. В конце концов, если МОК считает обратный процесс в Сочи объективной реальностью, то почему мы должны отметать такое развитие событий?

Александр КрушельницкийGetty Images

Какова реакция МОК и ФКР?

МОК отреагировал крайне сдержанно. Представитель организации Марк Адамс заявил, что версия о подмешанном в еду или напиток допинге не исключается. На деле МОК дистанцировался от дела, предоставив решать судьбу спортсмена CAS.

В ФКР не сомневаются, что Александр ничего запрещенного не принимал. Президент федерации назвал случившееся вбросом и подставой. А вице-президент Андрей Созин и вовсе заявил, что если Крушельницкий признается, что сам выпил мельдоний, то федерация в полном составе уйдет в отставку.

В любом случае, допинговый след в Пхёнчхане (чем бы не завершилось разбирательство) сильно ударил по шансам российских спортсменов пройти на закрытии Олимпиады под своим флагом. Вылез и экс-глава ВАДА Ричард Паунд, напомнив, что изначально был против возможности поездки русских спортсменов в Корею.

Мнение сбитого канадского летчика в этой ситуации имеет мало значения, а вот то, что красивая история русского Джеймса Бонда (так Крушельницкого называли в западных медиа) превратилась в нудную судебную разборку, расстраивает намного сильнее пасквилей западных партнеров.

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