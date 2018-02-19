Муж канадской керлингистки стал интернет-звездой, осушив во время матча 4 стакана пива

Женская сборная Канады, рискующая остаться без полуфинала олимпийского турнира, играла важнейший матч против Японии – одного из лидеров.

Больше всех переживал супруг скипа канадской команды Рэйчел Хоман Шон Джермейн. Мужчина выпил один стакан пива, потом второй. А затем, чтобы лишний раз не бегать в буффет, взял сразу два. Фото Джермейна со стаканами в каждой руке стало интернет-сенсацией.

Джермейн уже в курсе того, что украл славу у супруги: «Думайте, что хотите. Уровень напряжения высок. Я не бухой, я просто канадец».

Джермейном список фриков из Канады не ограничивается. Операторы засекли такого колоритного дядю.

Канада победила Японию со счетом 8:3, но по-прежнему идет вне заветной четверки.

20 февраля канадки сыграют с Китаем.

Джермейн – бывший хоккеист. Выступал на уровне АХЛ и ECHL.

Подписывайся на наш канал в телеграме