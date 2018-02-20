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Вторая допинг проба Крушельницкого – положительная. Защита настаивает на допинг-терроризме
Это не единственная версия, но основная.
Вторая допинг-проба российского керлера Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
В связи с этим с штабе сборной России рассматривают несколько версий защиты спортсмена. «Коммерсантъ» пишет, что главная из них –провокация и допинг-терроризм. Это обосновывается тем, что использование мельдония в керлинге бессмысленно.
Дальнейшее развитие событий зависит от концентрации запрещенного препарата.
- CAS не рассмотрит дело Крушельницкого 20 февраля, как это изначально планировалось.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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