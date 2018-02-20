Крушельницкий: «Только напрочь лишенный здравого смысла может использовать допинг перед Олимпиадой»

Подозреваемый в употреблении допинга российский керлингист Александр Крушельницкий прокомментировал ситуацию.

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом.

Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил.

Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне.

Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося», – сообщил Крушельницкий, заявление которого опубликовано на сайте ФКР.

Оба допинг-теста Александра выявили наличие в крови мельдония.

МОК ведет расследование случившегося. Спортсмен покинул Олимпийскую деревню.

Александр Крушельницкий вместе с женой и парнером по команде Анастасией Брызгаловой принесли России первую медаль ОИ (бронзу) в истории керлинга.

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