«Мы не засовываем в рот что попало». Брызгалова не верит, что муж случайно употребил мельдоний

Российская керлингистка и жена Александра Крушельницкого Анастасия Брызгалова исключила возможность того, что мельдоний был употреблен Александром случайно.

«Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, быть просто не может.

У нас есть доктор. Если мы плохо себя чувствуем, то сразу идем к нему. Мы же не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками», – сказала Брызгалова в эфире Первого канала.

Ранее ОКР подтвердил положительную пробу Крушельницкого на мельдоний.

Пара Брызгалова/Крушельницкий завоевала для России первую в истории олимпийскую награду в керлинге.

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