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«В рамках действующих правил это бессмысленно». Александр Крушельницкий отказался от слушания в CAS
Спортсмен объяснил свое решение в специальном заявлении.
Российский керлер Александр Крушельницкий не примет участия в слушании CAS по своему делу.
«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки.
Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.
В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», – приводит ТАСС слова из заявления Крушельницкого.
- Пара Брызгалова/Крушельницкий взяла первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.
- Позднее в допинг-пробах А и Б Крушельницкого был обнаружен мельдоний.