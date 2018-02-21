«В рамках действующих правил это бессмысленно». Александр Крушельницкий отказался от слушания в CAS

Российский керлер Александр Крушельницкий не примет участия в слушании CAS по своему делу.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки.

Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», – приводит ТАСС слова из заявления Крушельницкого.

Пара Брызгалова/Крушельницкий взяла первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

Позднее в допинг-пробах А и Б Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

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