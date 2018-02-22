Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоеванные на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», – заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Допинг-проба В Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний. Количество препарата говорит об одноразовом приеме.

Александр отрицает умышленное употребление мельдония, но от участия в слушаниях в CAS он отказался. Спортсмен признал факт формального нарушения антидопинговых правил, назвав бессмысленными участие в заседании по его делу.

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