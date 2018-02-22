Imago
CAS лишил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Пхёнчхана
Теперь у России 12 медалей.
CAS лишил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте.
Результат российских спортсменов был аннулирован за нарушение Крушельницким антидопинговых правил. Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро 22 февраля, было отменено по письменной просьбе сторон – МОК, Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.
- Допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхёнчхане, дала положительный результат на мельдоний.
- Александр отрицает умышленное употребление мельдония, но назвал бессмысленными участие в слушании в CAS.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте