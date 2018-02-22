КЕРЛИНГ

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CAS лишил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Пхёнчхана

CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзы Пхёнчхана
Р-Спорт

52 мин. назад

Теперь у России 12 медалей.

CAS лишил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

Результат российских спортсменов был аннулирован за нарушение Крушельницким антидопинговых правил. Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро 22 февраля, было отменено по письменной просьбе сторон – МОК, Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

  • Допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхёнчхане, дала положительный результат на мельдоний.
  • Александр отрицает умышленное употребление мельдония, но назвал бессмысленными участие в слушании в CAS.

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