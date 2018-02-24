КЕРЛИНГ

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Сборная США по керлингу выиграла олимпийский турнир

Сборная США по керлингу выиграла олимпийский турнир
Eurosport

1 час назад

Американцы впервые в истории взяли золото.

В финале американцы (Джон Лэндстайнер, Мэтт Хэмилтон, Тайлер Джордж и Джон Шустер) победили сборную Швеции.

В восьмом энде сборная США выиграла сразу пять камней и удержала преимущество, победив 10:7.

  • Команда США впервые в истории выиграла золото ОИ.
  • Это был первый финал без участия сборной Канады.
  • Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии.

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