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Сборная США по керлингу выиграла олимпийский турнир
Американцы впервые в истории взяли золото.
В финале американцы (Джон Лэндстайнер, Мэтт Хэмилтон, Тайлер Джордж и Джон Шустер) победили сборную Швеции.
В восьмом энде сборная США выиграла сразу пять камней и удержала преимущество, победив 10:7.
- Команда США впервые в истории выиграла золото ОИ.
- Это был первый финал без участия сборной Канады.
- Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии.
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