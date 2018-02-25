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Шведки завоевали золотые медали в керлинге, Южная Корея – вторая
В Пхёнчхане сыгран женский финал по керлингу.
Сборная Швеции по керлингу одержала победу над сборной Южной Кореи в финальном матче на ОИ в Пхёнчхане. Счет встречи – 8:3 (0:1, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 1:0, X).
Швеция завоевала золотую медаль, Южная Корея – серебряную. Бронзовый комплект наград достался команде Японии.
- На счету сборной Швеции – 7 золотых, 6 серебряных и ни одной бронзовой медали.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.
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