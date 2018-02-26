КЕРЛИНГ

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CAS: доза мельдония в пробе Александра Крушельницкого в 9 раз превысила показатели Марии Шараповой

CAS: доза мельдония в пробе Крушельницкого в 9 раз превысила показатели Шараповой
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Без шансов.

Спортивный арбитражный суд раскрыл детали дела российского керлингиста Александра Крушельницкого.

В первом допинг-тесте Крушельницкого была обнаружена концентрация 8069 нг/мл, во втором – 5721 нг/мл. Таким образом, проба спортсмена показала рекордное содержание мельдония, которая в 9 превысила показатели, обнаруженные в анализах отбывшей дисквалификацию Марии Шараповой (890 нг/мл).

  • Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр в Пхёнчхане. Позже этот результат был аннулирован.
  • Мария Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония на 18 месяцев. Позднее срок был сокращен до 15 месяцев.
  • Теннисистка вернулась на корт в апреле 2017 года.

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