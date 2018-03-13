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Российский керлингист проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Денис Килба вляпался в историю.
Российский керлингист Денис Килба проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.
По информации телеканала «Дождь», Килба получил предложение от двух граждан Латвии подработать водителем и перевезти два чемодана с наркотиками. Полиция задержала спортсмена и назначила его свидетелем по делу, граждан Латвии Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова – подозреваемыми.
«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», – прокомментировал произошедшее Килба.
400 килограмм кокаина были обнаружены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе. Груз был заблокирован аргентинскими правоохранительными органами перед отправкой в Россию.
- Денис Килба – керлингист, участник чемпионатов России.
- В настоящий момент спортсмен занимается организацией соревнований.
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