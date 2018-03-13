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Российский керлингист проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина

Российский керлингист проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Eurosport

2 ч. назад

Денис Килба вляпался в историю.

Российский керлингист Денис Килба проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

По информации телеканала «Дождь», Килба получил предложение от двух граждан Латвии подработать водителем и перевезти два чемодана с наркотиками. Полиция задержала спортсмена и назначила его свидетелем по делу, граждан Латвии Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова – подозреваемыми.

«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», – прокомментировал произошедшее Килба.

400 килограмм кокаина были обнаружены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе. Груз был заблокирован аргентинскими правоохранительными органами перед отправкой в Россию.

  • Денис Килба – керлингист, участник чемпионатов России.
  • В настоящий момент спортсмен занимается организацией соревнований.

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