Глава ФКР Свищев: «Авторы историй с допингом Крушельницкого и отравлением Скрипаля – одни и те же»

Член Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев провел параллель между делом о допинге Александра Крушельницкого и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Авторы истории с подсыпанным допингом Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля – одни и те же. Все это целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий.

Посмотрите, что произошло в Пхёнчхане с Крушельницким: после завоевания им бронзы на Олимпиаде выясняется, что он принимал мельдоний – запрещенный препарат советского происхождения.

Очевидно, что целью данной провокации было нежелание организаторов видеть российский флаг на церемонии закрытия Игр», – сказал Свищев, слова которого приводит «Интерфакс».

Крушельницкий был лишен бронзовой медали Игр в Пхёнчхане после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Сергей Скрипаль – экс-полковник ГРУ, отравленный газом в марте 2018 года.

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