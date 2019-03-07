«Философия камня, шоу в истории рок-н-ролла». Мужчина немного сошел с ума, рассказывая про керлинг

Артемий Воробьев из оркестра волынщиков Москвы поделился впечатлениями от посещения матчей по керлингу на Универсиаде в Красноярске.

«Керлинг – удивительный вид спорта. Он настолько динамичный, что не сравнится даже с хоккеем по своей энергетикой. Керлинг – это вообще философия камня: лед, камень и пламя. В этот момент разгорается просто невероятное шоу в истории рок-н-ролла: по разным дорогам катятся камни, трут спортсмены лед. А здесь конкуренты, а здесь еще одни – там камень быстро движется, а я черепаха, точно проигрываю. Трибуны визжат, нельзя просто смотреть спокойно», – сказал Воробьев.

В ближайшие 10 дней оркестр будет выступать на Универсиаде.

Россия представлена в керлинге женской и мужской командами.

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