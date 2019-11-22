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Российские керлингистки проиграли Швеции в полуфинале и сыграют за бронзу

Российские керлингистки проиграли Швеции в полуфинале и сыграют за бронзу
Eurosport

53 мин. назад

Обидно – девушки уже знают, что побеждать шведок можно.

Женская сборная России по керлингу не попала в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче команда скипа Алины Ковалевой уступила шведкам.

Швеция победила со счетом 9:3 и сыграет в финале с Шотландией, а Россия встретится в матче за третье место со Швейцарией.

  • В групповом этапе Россия обыграла Швецию со счетом 8:6.
  • Матч за бронзу пройдет сегодня, 22 ноября, и стартует в 21:00.

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