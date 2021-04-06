Опубликовано 06/04/2021 в 18:04 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 18:04 GMT

Мужская сборная России обыграла команду США на чемпионате мира. Российская команда в составе Сергея Глухова (скип), Дмитрия Миронова, Евгения Климова, Антона Калалба и Даниила Горячева победила со счетом 11:8.

Российская сборная одержала шестую победу на групповом этапе. Также у команды два поражения.

Следующий матч россиян состоится 8 апреля против сборной Норвегии. Игра начнется в 18:00 (мск).

Финальная встреча запланирована на 12 апреля.

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