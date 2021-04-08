Опубликовано 08/04/2021 в 04:55 GMT | Обновлено 08/04/2021 в 05:12 GMT

Мужская сборная России по керлингу обыграла Канаду в матче десятого тура чемпионата мира.

Игра завершилась со счетом 8:7, команду представляли Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Это восьмая победа России на турнире, а две встречи сборная проиграла.

Сборная идет на втором месте турнирной таблицы, в плей-офф выходит лучшая шестерка.

Следующий матч Россия проведет против сборной Норвегии.

Финальная встреча запланирована на 12 апреля.

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