Мужская сборная России по керлингу обыграла Канаду в матче десятого тура чемпионата мира.
Игра завершилась со счетом 8:7, команду представляли Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Это восьмая победа России на турнире, а две встречи сборная проиграла.
  • Сборная идет на втором месте турнирной таблицы, в плей-офф выходит лучшая шестерка.
  • Следующий матч Россия проведет против сборной Норвегии.
  • Финальная встреча запланирована на 12 апреля.
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