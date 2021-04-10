Опубликовано 10/04/2021 в 07:04 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 07:37 GMT

Мужская сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира. Российская команда в составе Сергея Глухова (скип), Дмитрия Миронова (вице-скип), Евгения Климова, Антона Калалба и Даниила Горячева победила со счетом 7:4.

Российская сборная одержала 11 побед в 13 матчах предварительного этапа и вышла в полуфинал чемпионата мира. Также выход в плей-офф обеспечил национальной команде участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Следующий матч российской команды состоится 11 апреля. Пока неизвестно, с кем сыграет сборная России. Скорее всего, это будет победитель пары США – Швейцария, но все еще может измениться.

Финальная встреча запланирована на 12 апреля.

Телеканалы Eurosport покажут плей-офф турнира.

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