Мужская сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира. Российская команда в составе Сергея Глухова (скип), Дмитрия Миронова (вице-скип), Евгения Климова, Антона Калалба и Даниила Горячева победила со счетом 7:4.
Российская сборная одержала 11 побед в 13 матчах предварительного этапа и вышла в полуфинал чемпионата мира. Также выход в плей-офф обеспечил национальной команде участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.
  • Следующий матч российской команды состоится 11 апреля. Пока неизвестно, с кем сыграет сборная России. Скорее всего, это будет победитель пары США – Швейцария, но все еще может измениться.
  • Финальная встреча запланирована на 12 апреля.
  • Телеканалы Eurosport покажут плей-офф турнира.
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