В полуфинале чемпионата мира по керлингу женская сборная России обыграла команду Швеции со счетом 8:7. В составе российской сборной на ЧМ выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В предыдущем матче национальная команда обыграла США (7:3) и квалифицировалась на Олимпиаду в Пекине по итогам предварительного раунда.
- Финальный матч против сборной Швейцарии состоится 9 мая в 22:00 (мск).
- Сборная России ни разу не брала золото ЧМ. В 2017 году российская команда уступила швейцаркам.
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