Японский телеканал NHK отказался от трансляции матча отборочного турнира Олимпиады-2022.

Игру сборных Японии и США в Нидерландах не показали из-за рекламы компании по производству секс-игрушек EasyToys, сообщает The Japan Times. Трансляцию последующих матчей со сборными Латвии, Эстонии и Новой Зеландии телеканал перенес на неопределенный срок.

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Как заявили в NHK, телекомпании нужно определить, нарушает ли логотип EasyToys правила вещания. «Мы должны придерживаться осторожности в отношении контента, который может повлиять на несовершеннолетних, также есть риск, что он будет противоречить хорошему вкусу», – сказал представитель телекомпании.

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